"Il virus indubbiamente c'e', in Veneto abbiamo ancora 1.800 ricoverati e di questi 260 sono in terapia intensiva ma la campagna vaccinale sta andando avanti veloce. Siamo i primi in Italia per quanto riguarda i vaccini e anche per aver vaccinato gli over 80, ora stiamo aggredendo la fascia 70-79 anni. Attualmente in Veneto si somministrano 30-35mila dosi di vaccino al giorno a fronte di una fornitura settimanale di 150mila dosi ma la nostra capacita' e' di molto superiore, a pieno regime potremmo fare 80-100mila vaccini al giorno. Se avessimo le dosi, i nostri veneti li vacciniamo in una settimana". Cosi' Luca Zaia, presidente della regione Veneto in collegamento ad "Agora'" su Rai3.