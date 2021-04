Il vaccino Sputnik "è usato con successo in sessanta Paesi del mondo. Mi domando quanto dobbiamo aspettare un si o o un no da Bruxelles". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che ha visitato stamane Mind, il Milano innovation district nell'ex area Expo. "Mi auguro che Ema dica in fretta si o no. Se è no è no, se è sì ogni giorno perso è un giorno perso", ha aggiunto Salvini. E a chi gli ha chiesto un giudizio sulla campagna vaccinale lombarda, ha replicato: "In Lombardia aver superato i due milioni di dosi nonostante i ritardi e i disastri della Ue è motivo d'orgoglio".