Saranno di nuovo a regime da giorno 8 aprile, con l'arrivo delle nuove dosi vaccinali Pfizer, le prenotazioni in Sicilia per la somministrazione dei vaccini agli anziani oltre gli 80 anni di eta' e ai soggetti fragili. Lo comunica una nota dell'Assessorato regionale alla Salute. "Proseguono intanto le prenotazioni per tutti i cittadini compresi nella fascia di eta' dai 70 ai 79 anni, per gli insegnanti e per chi lavora nel mondo della scuola".