"Sul vaccino ai bambini assurde polemiche già sentite per quello per gli adulti. Io mi fido della scienza e degli organismi internazionali, non di chi dà informazioni viziate da giudizi politici".

E' la posizione del deputato di Italia Viva, Ettore Rosato, ad Agorà (Rai 3).

"Gli italiani hanno fatto la loro parte seguendo regole e scegliendo vaccino - aggiunge. Bene le campagne di comunicazione, ma è importante il ruolo medico di famiglia per convincere i milioni ancora non vaccinati, lo facciano anche pediatri con genitori. Su questo si gioca il futuro dell’Italia" conclude.