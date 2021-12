“Che un medico sia no vax è già gravissimo di per sé, ma che continui a lavorare a contatto con i pazienti, ignorando un obbligo di legge nel bel mezzo di una pandemia, è un atto criminale e come tale deve essere punito. L’ottimo lavoro dei carabinieri del Nas, grazie al quale sono stati individuati ben 281 di questi farabutti in tutta Italia e che deve proseguire in maniera incessante, è la migliore risposta a chi mette a repentaglio la salute pubblica dimostrandosi assolutamente indegno di indossare il camice”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.