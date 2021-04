"Il nuovo record di vaccini somministrati in un giorno, 282mila dosi, è il segnale che la campagna sta accelerando, grazie alla svolta impressa dal Governo Draghi e all’impegno del commissario straordinario, il generale Figliuolo, e la Protezione civile". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Ora è fondamentale - prosegue Occhionero - l’impegno di tutti per centrare, già ad aprile, l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno, che rappresenta il target indicato dal Governo per arrivare alla vaccinazione di massa di cui il nostro Paese ha bisogno per uscire dalla pandemia. Un obiettivo che appare pienamente alla portata della macchina di vaccinazione, che in tutte le regioni si sta mettendo in piedi e rodando".