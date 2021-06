"Il vaccino è un diritto e un dovere , bisogna spingere per la sua diffusione massima arrivando anche agli scettici. Sia il vaccino a seguire le persone e non viceversa . Buone notizie dall'Europa che ha raggiunto i due miliardi di dosi mettendo a disposizione una quota anche per i paesi più poveri. Il virus è globale , le riposte devono essere adeguate . Abbiamo capito la lezione della pandemia : ora che abbiamo riaperto i vaccini devono circolare molto più del virus, solo questa è la risposta". Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L'Aria che Tira.