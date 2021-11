"Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, noi andiamo avanti per la nostra strada. Fortunatamente in Italia l'87 per cento delle persone ha fatto almeno una dose". Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'Emergenza, in riferimento ai non vaccinati, durante un collegamento con una manifestazione a Potenza sulla Giornata mondiale dell'Infanzia e degli Adolescenti. "Noi salutiamo anche quelli che non riescono purtroppo a capire l'importanza della scienza, spero che piano piano si possano convincere. Chi è artefice del suo male ne paga le conseguenze", ha aggiunto Figliuolo.