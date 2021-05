"Nell'ultimo periodo c'e' stato un netto miglioramento dell'approvvigionamento dei vaccini e delle disponibilita' delle dosi rispetto al primo momento, dove la situazione e' stata estremamente piu' difficile e la mancanza di vaccini ha rallentato e in alcuni casi bloccato la campagna vaccinale". Cosi' il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali.