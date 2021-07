Andrea Costa non esclude la possibilità di somministrare una terza dose di vaccino anti-Covid. Ospite di CusanoItaliaTv, il sottosegretario alla Salute spiega: "Per la terza dose di vaccino anti Covid in Italia ci vorrà probabilmente un anno" dal primo ciclo. E aggiunge: "Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre".