"Sulla quarta dose siamo nell'alveo in cui la politica deve attendere le indicazioni scientifiche e compito del governo e dello Stato e' eventualmente farsi trovare pronto nel caso ci dovesse essere la somministrazione della quarta dose. A oggi, però, non abbiamo questa indicazione". Lo ha spiegato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Quanto all'ipotesi del green pass senza scadenza per chi ha fatto la terza dose, Costa ha detto che "e' una scelta che la politica deve fare basandosi su quelle che saranno le indicazioni scientifiche: spetta alla comunità scientifica dirci se possiamo prendere in considerazione questa ipotesi".