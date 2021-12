"Ho sempre interpretato in Piemonte la filosofia del 'convincere e' meglio del costringere' e abbiamo avuto risultati importanti. Ad agosto erano circa 800mila le persone over12 che ancora non avevano aderito alla campagna vaccinale, oggi sono circa 480mila. Cioè abbiamo avuto, da agosto a oggi, in questi pochi mesi, più di 300mila piemontesi sono andati a fare la prima dose". Ad affermarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Sono persone che avevano paura - ha aggiunto - non sono no vax, sono persone che legittimamente avevano paura e le persone che hanno paura vanno abbracciate, vanno prese per mano, vanno convinte coi risultati e con la scienza. Ed e' quello che credo sia necessario ancora fare. Per cui convincere e' meglio che costringere".