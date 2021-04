"Obbligo vaccinale per tutti i sanitari compresi i farmacisti e scudo penale per i vaccinatori. Io l'ho sempre ritenuto un obbligo morale di noi sanitari, quello di vaccinarsi, ma molti non la pensavano così. Evidentemente l'antiscienza serpeggia forte nel nostro paese. Questa è una battaglia vinta dalla scienza e dalla politica che ascolta. Sono orgoglioso di vivere in un paese dove chi non si vaccina per il Covid non può lavorare nelle strutture sanitarie. È ora che la si applichi subito. La libertà di non vaccinarsi finisce dove inizia quella di non ammalarsi. Avremo ospedali, strutture assistenziali, Rsa e farmacie più sicure per tutti". Lo ha detto il responsabile di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook.