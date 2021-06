“Gli organi tecnici e scientifici preposti non possono rifuggire dalle loro responsabilità e devono chiarire subito circa la necessità di eventuali limiti all’utilizzo di Astrazeneca, anche in vista delle seconde dosi. La campagna vaccinale deve proseguire garantendo la sicurezza dei pazienti e non possiamo consentire che all’entusiasmo delle ultime settimane, che hanno visto gli hub quotidianamente affollati, subentri un timore collettivo che rallenti le somministrazioni di tutti i vaccini”. Lo ha detto in una nota Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a margine di una visita all’hub vaccinale della fiera di Milano. “Il problema non sono gli open day, che anzi contribuiscono in modo determinare a incrementare le somministrazioni, ma la loro organizzazione in funzione del vaccino utilizzzato dati sono sotto gli occhi di tutti e dimostrano che il vaccino è l’arma migliore di cui disponiamo per sconfiggere il Covid. La scienza deve dunque fornire indicazioni chiare in tempi rapidi definendo quale vaccino deve essere somministrato in base all’età e ad altri eventuali fattori di rischio, anche per quanto riguarda i richiami di chi sarebbe eventualmente escluso dall’uso di Astrazeneca”, conclude.