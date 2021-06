“Abbiamo sempre sostenuto che non bisogna rincorrere il virus, ma governarlo e per farlo bisogna continuare a correre con le vaccinazioni. Recentemente c’è stato qualche problema, soprattutto di comunicazione, per quanto riguarda AstraZeneca, ma come ha correttamente detto il presidente Draghi la vaccinazione eterologa è sicura e deve andare avanti. Non possiamo lasciare spazio all’ideologia dei no vax che purtroppo ha trovato spazio anche in Parlamento, siamo dalla parte della scienza e dobbiamo continuare a convincere chi è dubbioso a vaccinarsi. La vaccinazione non è un atto egoistico per proteggere noi stessi, ma un atto di altruismo per proteggere comunità”. Così la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati Licia Ronzulli, intervenendo all’evento ‘Italia, ci siamo’ a Castione della Presolana, nella Bergamasca