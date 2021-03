Roma, 24 mar - “La salute è il bene più prezioso. Per preservarla, l’Europa ha lavorato bene? Pare di no. Benché l'obiettivo della Commissione apparisse lodevole negli intenti, la volontà di negoziare l’acquisto in blocco dei vaccini per ventisette paesi si è rivelata a dir poco inefficace. Guardiamo con fiducia al futuro, ma chiediamo una verifica di quanto fatto. Presidente Draghi, come già accaduto in altri ambiti, è giunta l’ora di un cambio di passo anche in Europa”.

Così il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama durante la discussione generale in replica alle comunicazioni del Presidente Mario Draghi oggi in Senato.

Ufficio Stampa Lega Senato