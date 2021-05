"Una visita a sorpresa di Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata, che si è recato nella notte di ieri all’AstraNight di Matera. “Ho voluto visitare il centro di somministrazione per complimentarmi e ringraziare il personale dell’Asm, guidato dalla dottoressa Pulvirenti, i medici, gli infermieri, gli operatori e tutti i volontari per il loro preziosissimo lavoro al servizio della comunità materana. L’AstraNight, come tutte le altre attività in corso - afferma Moles - sono tutte iniziative che devono permettere alla Regione di fare un ulteriore scatto in avanti nella campagna vaccinale, fondamentale per mettere in sicurezza i nostri cittadini e tornare alla normalità con la serenità necessaria. La Basilicata sta avanzando spedita verso l’obiettivo di immunizzare, nel minor tempo possibile, tutta la popolazione lucana, nell’ambito dalla campagna vaccinale nazionale portata avanti con forza dal nostro governo nazionale. Andiamo avanti così”.