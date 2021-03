“I nostri volontari sono in prima fila da un anno nel fronteggiare la pandemia, sulle ambulanze, a fianco degli anziani o con i mille servizi, dai trasporti sanitari alla spesa a casa, offerti dalle oltre trecento Misericordie sparse in tutta la regione" ed ancora "Persone che dedicano la loro vita e il loro tempo, gratuitamente, agli altri, che sono riconosciuti da una legge regionale come parte integrante del servizio sanitario regionale, ma per le quali la Regione non è stata in grado di garantire la vaccinazione." Parole forti chiare che vengono sollevate direttamente dal mondo delle Misericordie come riportato dalla stampa locale. Queste urla di sdegno che si levano, sono soltanto l'ultima delle testimonianze delle figuracce che questa Regione sta facendo in tema di somministrazione di vaccini. Presidente Giani esca una buona volta dal suo letargo politico ed agisca!". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

"I Volontari delle Misericordie - aggiunge - offrono un servizio pieno di passione ed impegno quotidiano da una vita . Tutti sappiamo quanto essi siano fondamentali per tutta una serie di servizi che stanno svolgendo poi adesso in tempo di pandemia. E' possibile che in questa regione se non si alza la voce non si riesce mai a farsi ascoltare? Stesso discorso era accaduto giorni fa per gli over 80 abbandonati dalle istituzioni regionali incapaci di vaccinare rapidamente le fasce più fragili. In compenso però Andrea Scanzi c'è riuscito. Follia! Nonostante i solleciti, non è stato possibile risolvere i problemi, tanto che a marzo sono stati vaccinati soltanto 767 volontari. Meno di un decimo dei 10.153 nomi che abbiamo indicato alla Regione a Febbraio" affermano dalle Misericordie, Presidente Giani cosa aspetta a dare le giuste priorità nella somministrazione dei vaccini? Non garantire la salute di chi si sacrifica per la nostra vita, è inconcepibile. I Volontari devono poter agire ogni giorno in modo sicuro senza preoccupazione alcuna. Svolgono un servizio fondamentale in pandemia che non va assolutamente trascurato".