“Ripartire dal territorio, mettendo in campo lavoro, impegno e competenza: questo deve essere il leitmotiv di Forza Italia, perché nel territorio si gettano le radici del futuro e della crescita. Grazie alla determinazione di Gabriele Giacomozzi, Coordinatore del Club Forza Italia “Senatore Angelo Maria Cicolani”, e di Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio, Monterotondo ha avuto la conferma della realizzazione di un nuovo HUB vaccinale, ottenendo il parere favorevole dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, che assieme al collega deputato Alessandro Battilocchio ha seguito l’iter nei tavoli nazionali. “L’efficace sinergia tra i vari livelli – territoriale, regionale e nazionale – di Forza Italia consentirà a Monterotondo di avere un HUB vaccinale per velocizzare la somministrazione dei sieri ai residenti del territorio, in linea con l’azione del Governo Draghi che, in pochi mesi, ha dimostrato che lavoro, impegno e competenza fanno la differenza.