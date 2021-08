Mariastella Gelmini auspica il raggiungimento di un obiettivo importante: "arrivare all'80% di immunizzazione perché è un modo per mettere in sicurezza i più fragili e per evitare di tornare a chiudere, infliggendo danni non solo alla salute delle persone ma anche all'economia". Per quanto riguarda il Green Pass, il ministro per gli Affari regionali ribadisce: "Non è una violazione della libertà personale ma uno strumento attraverso il quale tutelare gli spazi di libertà".