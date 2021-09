“Le parole di Salvini sono affermazioni irresponsabili e contro la scienza”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, che ha poi proseguito: “Quello di Salvini non è assolutamente un comportamento consono per chi ha una responsabilità pubblica. Tra l’altro se vogliamo dirla tutta, il suo pensiero non rappresenta nemmeno tutta la Lega. Si tratta di affermazioni molto gravi, soprattutto per chi ha scelto di stare in un governo che ha fatto del contrasto alla pandemia la sua priorità, e su questo punto non si può sgarrare in alcun modo”.

Sull’obbligo vaccinale, Fedeli ha successivamente spiegato: “Sono fermamente convinta che su questi temi i politici dovrebbero ascoltare la scienza, poi ovviamente la decisione spetta alla politica, ma sulla base di quello che dice la ricerca scientifica che, in questo caso, analizza costantemente anche le variabili del vaccino”.

Fedeli ha poi proseguito: “Non si può prima strizzare l’occhio ai No vax, e poi nel frattempo dire di volerli coinvolgere, anche perché quello di informare e rassicurare le persone che ancora non si sono vaccinate è ciò che questo governo sta facendo dall’inizio della campagna vaccinale”.

Ancora su Salvini, Fedeli ha poi commentato: “Questo è un comportamento figlio di un’oggettiva difficoltà da parte di Salvini che non vuole lasciare questo campo alla Meloni, ma sbaglia, perché dovrebbe invece intestarsi anche lui la responsabilità di aver scelto di stare al governo e di sostenerne la linea politica”.

Fedeli ha poi concluso: “Quello che Salvini però non comprende è che è grazie ai vaccini e all’estensione del Green pass se oggi abbiamo potuto recuperare un pezzo importante della nostra libertà. Come politico dovrebbe invece contribuire, anche per un senso di responsabilità pubblica, a sostenere, ampliare e accelerare la campagna vaccinale”.