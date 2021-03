“Chi fa politica e guida il Paese ha, in questa delicatissima vicenda delle vaccinazioni contro il covid-19, il dovere di una responsabilità condivisa.

So bene che chi fa parte del governo o è componente di assemblee legislative spesso è costretto a riunirsi in presenza. È evidente che a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, a Montecitorio o nei Consigli regionali il rischio di assembramenti è alto e dunque aumenta anche quello di contagio.

Nessuno di noi può però pretendere di mettersi al riparo dal Covid prima di coloro i quali abbiamo il dovere di proteggere.

Lo ha capito Mattarella che si è vaccinato soltanto quando è venuto il suo turno.

Lo ha capito Draghi che ha annunciato che si vaccinerà la prossima settimana con una dose della immotivatamente “discussa” AstraZeneca.

Stiamo mettendo in sicurezza il Paese e abbiamo dunque il dovere di dare l’esempio, rispettando le regole e imbarcando nelle prime scialuppe chi è più anziano e più fragile.

E poi, per colpa di qualche furbetto che ha scavalcato la fila o che è stato autorizzato da qualche regione a farlo, rischiamo di sacrificare categorie che meriterebbero una vaccinazione immediata: donne e uomini che non si sono fermati mai, nemmeno quando l’ondata covid sembrava inarrestabile.

In questo senso appare semplicemente incredibile lo stop annunciato dai magistrati che rifiutano di lavorare senza immunità : basterebbe guardare fuori da ciascuna categoria per capire che siamo tutti nello stesso destino e che una gara a chi arriva primo è dannosa, oltre che lesiva della dignità di ciascuno.

Penso ai commessi dei supermercati, agli autisti ed ai controllori dei mezzi pubblici, a chi lavora in aeroporto o a quanti svolgono un lavoro di pubblica utilità , qualunque esso sia. Non dovremmo forse prevedere corsie preferenziali anche per loro ?

Nessun sentimento anti casta nelle mie parole, sia chiaro. Semplice buonsenso. Ci vaccineremo tutti perché crediamo nella scienza e lo faremo rispettando pazientemente il nostro turno”, così in un post su Fb il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.