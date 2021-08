“Troppo spesso, come accade in Puglia ma anche altrove, capita che chi ha ricevuto la prima dose di vaccino in una regione e la seconda in un’altra non riesce ad ottenere il codice necrssario per l’emissione del green pass. Questo si verifica proprio a causa della mancanza di dialogo tra i sistemi informativi delle varie Regioni. Urge per questo un intervento del Ministero della Salute, intanto per superare il problema nell’immediato, ma con l’obiettivo di dotare il Paese di un fascicolo sanitario unico valido su tutto il territorio nazionale ed evitare i problemi e lungaggini che tantissimi cittadini stanno riscontrando”. Così, in una nota, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia Mauro D’Attis.