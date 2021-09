"La Regione Lombardia, per cui sei mesi fa PD e Cinque Stelle, invocavano un commissariamento, da ieri è la prima Regione italiana ad aver superato la soglia dell’80% di cittadini over 12 che hanno terminato il ciclo della doppia vaccinazione e ha già adesioni che porteranno all’87% e parliamo di una Regione di dieci milioni di abitanti. La Lombardia dal 20 settembre comincerà a somministrare la terza dose ai soggetti più fragili. Complimenti alla Regione Lombardia, un modello per tutti, e alla giunta guidata da Attilio Fontana per questo splendido risultato!"

Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato