“Liberiamo i brevetti. Il Movimento 5 Stelle ha cofirmato un emendamento alla risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione da tenere al WTO nel quale si chiede di liberare i brevetti dei vaccini. La bozza di risoluzione presentata dai grandi gruppi politici è generica e non risponde al bisogno disperato di vaccini che proviene da tutto il mondo. I vaccini vanno considerati come un bene pubblico, l’Unione europea deve dunque sposare al WTO la proposta di sospensione temporanea dei brevetti ma anche delle attrezzature tecniche per realizzarli e il know how. Durante la scorsa plenaria al Parlamento europeo, grazie ai nostri decisivi voti, era stato approvato un emendamento a una risoluzione non vincolante che chiedeva di rimuovere il waiver, così come da mesi chiede il Movimento 5 Stelle in tutte le sedi politiche. Adesso questa risoluzione rappresenta l’ultima chiamata per l’Europa per dimostrare di essere dalla parte giusta della storia. I profitti delle case farmaceutiche durante la pandemia fanno a pugni con le nuove povertà che il Covid ha creato e alimentato. Liberare i brevetti dei vaccini è un imperativo che risponde sia al bisogno di aumentarne la produzione sia alla domanda di giustizia sociale che da Papa Francesco al Presidente Biden, da 100 premi Nobel a 75 ex Capi di Stato hanno sottoscritto”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.