"Io non credo che ci sia quello che viene in vacanza per farsi la seconda dose del vaccino. Ma se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela facciamo. E non soltanto agli italiani: se ci autorizzano, anche agli stranieri".

Lo dice il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, oggi in un'intervista al Corriere della Sera.

"Sono convinto - spiega - che i turisti vadano accolti a braccia aperte. Dobbiamo tutelarli e coccolarli in tutte le maniere. Il fatto che ci siano prenotazioni importanti significa che c'è un arretrato di voglia di Bel Paese che non vogliamo ignorare - sottolinea. Si rilascia - prosegue - un certificato che riporta il lotto del vaccino e poi il turista potrà far registrare la vaccinazione a casa. Semmai, dobbiamo smetterla di affidare le pratiche all'ufficio complicazioni affari semplici".