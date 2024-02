"Le regole di ingaggio del Gran Giurì sono chiare ed erano state evidenziate nella prima seduta dal presidente Mulè, sulla base della prassi consolidata che non ha mai previsto relazioni di minoranza e tantomeno votazioni che non ho mai richiamato. Evito, per rispetto delle istituzioni e di Mulè stesso, di entrare nel merito dei giudizi di dettaglio che conosciamo bene entrambi. Non c'è da aggiungere altro. Oggi agli atti della Camera rimarrà come un precedente importante lo scioglimento del Gran Giurì da parte del presidente Fontana. E' altrettanto evidente che, al netto del rispetto per il lavoro svolto dal Giurì da parte di tutti i suoi componenti, a cominciare dal collega e vicepresidente Mulè, la presidenza della Camera ha preferito annullare la partita, poiché c'era chi dopo lo svolgimento regolare del primo tempo avrebbe voluto vincere a tavolino il secondo. A quel punto, non potendo contare su un Var imparziale, abbiamo deciso di farli giocare da soli per salvaguardare l'istituto del Giurì".

Così Stefano Vaccari, deputato democratico e segretario di Presidenza della Camera.