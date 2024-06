“Il contenuto delle intercettazioni è gravissimo. Il portavoce del ministro Lollobrigida deve immediatamente dimettersi. Il ministro ne tragga le conseguenze. Non è tollerabile che un ruolo così importante per il ministero dell’Agricoltura sia ricoperto da una persona che si è macchiato di così pesanti e gravi giudizi, ma soprattuto che abbia relazioni così consolidate e profonde con ambienti della criminalità organizzata arrivando addirittura a festeggiare l’assoluzione di un boss”.



Così Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.