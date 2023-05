Sull'utero in affitto arriva la presa di posizione netta di Matteo Salvini. "Domenica è la festa della mamma e raccoglieremo firme in tutta Italia contro l'utero in affitto, che è una violenza, uno sfruttamento sul corpo femminile, indegno nel 2023", ha detto il ministro delle Infrastrutture. "È orribile che la segretaria del Pd Schlein sia favorevole all'utero in affitto - ha aggiunto il vicepremier -. È un crimine a livello mondiale, la donna non si noleggia".