"Solidarietà ai militanti della Lega aggrediti violentemente nel gazebo allestito in piazza Pilo - a Genova Sestri Ponente - mentre raccoglievano le firme contro l’utero in affitto, per renderlo un reato universale. I nostri militanti rischiano in prima persona per portare avanti le nostre idee sul territorio. Un atto violento e antidemocratico che, mi auguro, venga condannato anche da tutte le altre forze politiche. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento”.



Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.