"Chiedo nuovamente al Congresso di inviarmi una legge che vieti i fucili d'assalto e i caricatori ad alta capacità. La firmerò immediatamente". Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden dopo la sparatoria in un centro commerciale in Texas, dove sono rimaste uccise otto persone.

"Abbiamo bisogno di più azione, e più velocemente, per salvare vite umane", ha detto. "Troppe famiglie hanno sedie vuote intorno al loro tavolo", ha proseguito. "I membri repubblicani del Congresso non possono continuare a rispondere a questa epidemia con un'alzata di spalle. I pensieri e le preghiere twittate non sono sufficienti".