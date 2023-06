Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, non ha parlato del progetto cinese della Via della Seta durante il suo piano incontro di giovedì con la segretaria al Commercio, Gina Raimondo. Durante una conferenza stampa all'ambasciata d'Italia, il ministro ha ribadito che "si tratta di una decisione del governo italiano, che verrà presa nelle prossime settimane nella consapevolezza che la Cina è un partner commerciale con cui dobbiamo confrontarci, per sviluppare e accrescere le potenzialità del sistema produttivo del nostro Paese"