“Nello spazio oggi ci vanno non solamente gli Stati ma sempre più i privati”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, MInistro per le Imprese e il Made in Italy, al convegno “Industria e start up per lo spazio” che celebra la Giornata nazionale dello spazio 2023. Urso ha ricordato l'importanza del 2024 per l'Italia e lo spazio con la legge nazionale sullo spazio che vedrà il contributo italiano al regolamento europeo sulla stessa materia. Una legge, ha osservato il Ministro, che “se prima era utile oggi è necessaria”, vista la partecipazione di attori privati e di sempre più Stati con capacità spaziale.