“Il nostro Mezzogiorno è diventato il ponte di sviluppo d’Europa, la via dello sviluppo d’Europa” e per questo il governo Meloni deve insistere sulle “strategie di sviluppo industriale”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso nel corso del suo intervento, in video-collegamento, alla prima giornata del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia all’Università Federico II di Napoli. “L’Europa deve crescere nei prossimi decenni grazie al Mezzogiorno sia per quanto riguarda le rotte commerciali, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia, Italia hub del gas europeo e hub elettrico d’Europa, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime che servono all’industria europea", ha sottolineato il Ministro.

“Con il nuovo regolamento europeo, che abbiamo fortemente voluto e che consente la registrazione in Europa e in ogni Paese con cui l’Europa ha un accordo bilaterale delle indicazioni geografiche tipiche del territorio anche per i prodotti artigianali e industriali, si apre un’altra strada importante e significativa per evidenziare nel mondo l’eccellenza della qualità italiana”, ha affermato Urso. “È una rivoluzione culturale che proprio l’Italia ha imposto con la sua storia e con la sua esperienza all’Europa affinché sia tutelata la specificità del territorio", ha concluso.