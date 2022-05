"Con la collega Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, stiamo predisponendo una interrogazione parlamentare urgente, per sapere come mai si è interrotto il tavolo di confronto che la ministra Messa aveva opportunamente attivato per raccogliere le istanze delle università telematiche al fine di mettere ordine, anche dal punto di vista normativo, in questo importante settore. Forza Italia considera le Università telematiche un pilastro del sistema formativo nazionale e siamo persuasi della necessità di approfondire le tante questioni aperte che riguardano la didattica e non solo e fare in modo che ci sia per loro una prospettiva chiara che gli possa permettere di fare investimenti essenziali per rafforzare ancora di più la qualità dei loro corsi e delle loro strutture" Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.