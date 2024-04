“La solerzia e l'attenzione con la quale certuni oggi parlano di housing universitario si scontrano con anni di silenzi e inerzia degli stessi o dei rappresentati delle istituzioni di riferimento. Cosa è stato fatto dalla Regione Lazio a guida Zingaretti in tema di posti letto per gli universitari? Qual è stato l'impegno messo su questo tema? Quali investimenti sono stati fatti? Come al solito da certa sinistra due pesi e due misure”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.