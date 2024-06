"Il diritto di manifestare è garantito e con il governo di Centrodestra ci sono state addirittura più manifestazioni, non può essere utilizzato come clava per impedire ad altri di esercitare il proprio diritto allo studio". Lo afferma, in una nota l'On. Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia. "Trovo, pertanto, estremamente grave – rimarca Mazzetti – quanto avvenuto all'Università di Pisa, dove alcuni elementi 'radicali' hanno ripetutamente aggredito i ragazzi di Studenti per le Libertà.

È curioso come chi professa libertà per tutti in ogni angolo del mondo e niente regole diventi in così poco un piccolo tiranno in casa propria". "Chiedo all'Università – prosegue Mazzetti – di intervenire velocemente affinché sia garantito a tutti il diritto allo studio sancito dalla Costituzione; io provvederò a relazionare il Ministero". "Voglio ricordare a questi sedicenti studenti che se c'è un governo impegnato per la pace è proprio quello italiano", conclude Mazzetti.