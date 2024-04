"Assecondare, forse per assicurarsi qualche voto in più alle europee, chi utilizza come pretesto la ricerca universitaria per esprimere posizioni marcatamente antisemite, è l'ennesimo errore (chissà se consapevole) di Elly Schlein. Che sbaglia due volte, innanzitutto dimostrando di non conoscere i termini del confronto: il bando MAECI, tanto criticato da una sparutissima minoranza di contestatori, era rivolto a ricerche nel campo dell'agricoltura, del trattamento delle acque e delle tecnologie quantistiche per applicazioni di frontiera, come i rivelatori di onde gravitazionali di prossima generazione. E poi, perché colpevolmente non condanna certi rigurgiti di antisemitismo, anzi li cavalca, disattendendo così il saggio consiglio rivolto nei giorni scorsi dal ministro Bernini. Insomma, ormai il Pd è sempre più un partito che ha nell'estrema sinistra e nei movimenti di protesta anti israeliani e anti occidentali, il proprio orizzonte valoriale di riferimento.

Un grande problema per la nostra democrazia". Così in una nota l'On. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.