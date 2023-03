“Il miglioramento della performance complessiva delle università italiane, che ha consentito al nostro Paese di piazzarsi al settimo posto al mondo nella tredicesima edizione del Qs World University Rankings by Subject, conferma l’impegno e il valore formativo dei nostri atenei, autentiche eccellenze mondiali e orgoglio nazionale. È la dimostrazione che il sistema universitario italiano funziona, è attrattivo e offre una formazione di alto livello e al passo con i tempi. Abbiamo solide basi e anche grazie all’avanzamento di numerosi progetti del Pnrr stiamo realizzando interventi in grado di ridurre alcuni gap e rendere sempre più solido il rapporto tra territori e atenei. Il nostro obiettivo è accrescere ancora di più la connessione tra le numerose realtà accademiche e di ricerca del Paese e il sistema produttivo. Le università italiane sono la fucina del nostro futuro. Vanno preservate e sostenute perché sono i luoghi in cui ci costruisce l’Italia del domani”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.