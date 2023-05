Durante il Festival dell'economia di Trento, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha garantito il lavoro che il suo dicastero “sta facendo per rafforzare il diritto allo studio, in particolare sul tema degli alloggi universitari. La conoscenza è un diritto e vogliamo mettere gli studenti nelle condizioni di poter scegliere in libertà e di seguire senza restrizioni le proprie inclinazioni".