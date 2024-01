"Il ministro Tajani è stato molto chiaro e anche oggi ha ribadito al governo ungherese la necessità di vigilare affinché siano rispettati i diritti previsti dalle normative comunitarie per la cittadina italiana in questione. So che ci sono contatti a livello diplomatico e le ambasciate stanno lavorando anche su questo fronte. Noi chiediamo voti per rinforzare il PPE ed i suoi valori. Orban non ne fa parte, perché è stato cacciato. Vogliamo un'Europa diversa da questa, per questo chiediamo il consenso dei nostri elettori". Così Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia ospite a Metropolis su Repubblica TV.