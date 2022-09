"Non condivido la scelta di carattere politico che ha fatto il Parlamento europeo, perchè si possono legittimamente contestare le scelte di un Paese, ma altra cosa è dire che è fuori dall'alveo democratico". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga riferendosi alla condanna Ue alle politiche di Orban in Ungheria. Fedriga fa anche osservare che nel Paese magiaro "ci sono state delle elezioni democratiche. Il Parlamento europeo puo' contestare alcune scelte fatte da quel governo, ma dire che non è democratico penso sia qualcosa di lontano dalla realtà. Quindi condivido il voto contrario di Lega e FdI contro questa decisione, anche perchè ci sono altri Paesi che fanno scelte non condivisibili, ma questo non vuol dire che non sono democratici".