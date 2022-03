"La candidatura del nostro Paese per il riconoscimento nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale, conferma come la comunità internazionale guardi sempre con grande attenzione e favore alle nostre ricchezze culturali. Esprimo il mio apprezzamento per questa decisione e spero sinceramente che la promozione de "L’Arte del Canto Lirico Italiano", possa contribuire a diffondere un messaggio di speranza e di vicinanza in un periodo così buio come quello attuale. Confido che la forza trascinante della cultura e delle arti italiane riesca a potenziare un linguaggio di pace e di solidarietà di cui si avverte oggigiorno la concreta necessità".

Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura a Palazzo Madama.