“Oggi celebriamo il Sistema Italia e la consapevolezza delle potenzialità dell'essere italiani per le nostre imprese e per il nostro sviluppo. Lanciamo nella serata di oggi anche in Veneto la candidatura della cucina italiana patrimonio immateriale dell'Unesco". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla premiazione della 3a edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Venezia, il giro dell'Italia a vela organizzato da Difesa Servizi e SSi Sports & Events in collaborazione con la Marina Militare. “La nostra cucina - ha sottolineato il ministro - non è solo la realizzazione di un piatto ma quello che il piatto racconta: la ricerca, la trasformazione, la contaminazione di secoli di storia, la capacità di produrre tenendo conto la sostenibilità ambientale e sociale".

"Non credo - ha detto il ministro Lollobrigida - ci sia il bisogno di spiegare perché la cucina italiana merita al pari di quella francese, giapponese, coreana, messicana, di essere considerata patrimonio immateriale Unesco da proteggere. Vogliamo raccontare le nostre potenzialità e metterle a disposizione dei nostri ambasciatori, ossia i nostri cuochi e ristoratori in Italia e all'estero".

“Intorno alla cucina italiana - ha concluso Lollobrigida - ci sono ambiente, turismo, economia, produzione. Tutto questo è anche un modo per far crescere le nostre imprese, ma ancor di più per garantire un processo che assicuri all'umanità in futuro quel benessere che la nostra Nazione in tanti occasioni ha saputo donare".