«Il patrimonio culturale italiano può da oggi fregiarsi di un altro prestigioso riconoscimento: il Festival internazionale dei giochi di strada Tocatì è stato iscritto nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia Unesco. Una conferma di quanto la manifestazione che ha luogo ogni anno a Verona rappresenti un’eccezionale espressione della ricchezza e dell’unicità delle nostre tradizioni, che attraverso momenti ludici e pratiche legate allo sport vengono conservate e tramandate alle generazioni future». Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni a proposito di quanto emerso oggi nel corso dell’evento statuario annuale della XVII sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in corso in Marocco.

Il Sottosegretario aggiunge: «Ringrazio l’Ufficio Unesco del Ministero della Cultura, che ha guidato il percorso di candidatura multinazionale – proposta presentata nel 2021 – con l’Italia capofila e il coinvolgimento di Francia, Belgio, Croazia e Cipro (Paesi in prima linea nell’organizzazione dell’iniziativa)». Si tratta per il nostro Paese della prima volta per il Registro delle Buone Pratiche. «L’Italia sempre più protagonista» sottolinea infine Borgonzoni.