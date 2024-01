"Il presidente Charles Michel lascia l'incarico e nessuno se ne accorge. Del suo mandato, caratterizzato dall'inconsistenza e dall'irrilevanza, si ricorderanno solo le gaffe internazionali. Un altro fallimento dell'attuale maggioranza targato Macron che si è speso in prima persona perché Michel avesse l'incarico. Un simbolo dell'Ue che non funziona, che non vogliamo, che va cambiata". Lo dice in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega.