“A Strasburgo un incontro cordiale e un proficuo scambio di idee con l’amico Jordan Bardella, presidente degli storici alleati della Lega del Rassemblement National. Abbiamo discusso insieme sulle prospettive delle nuove generazioni in Europa, con un occhio particolare alla difesa delle imprese, dei posti di lavoro e delle famiglie e alle sfide che ci vedono in prima linea per la difesa dei confini e il contrasto all’immigrazione clandestina, temi a noi cari che saranno anche centrali nella campagna elettorale di questi mesi. Grande comunanza di idee, tantissime battaglie comuni, insieme per cambiare questa Europa rovinata dalla sinistra e proporre una maggioranza alternativa, forte e capace di rimediare alle tante scelte sbagliate dell’attuale Commissione europea”.

Così in una nota Luca Toccalini, deputato della Lega, segretario della Lega Giovani, a margine dell’incontro con Jordan Bardella, europarlamentare e presidente del Rassemblement National, alleato della Lega al Parlamento Europeo.