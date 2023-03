“Un piacere e un onore poter partecipare all’evento organizzato da Identità e Democrazia, che ha radunato a Bruxelles i leader dei movimenti giovanili della nostra famiglia politica europea. Un interessante e proficuo momento di confronto per porre le basi per costruire un’Europa diversa da quella attuale, realmente vicina alle esigenze e ai problemi di cittadini. Di fronte a un’Ue che dedica più attenzione alla difesa dei pronomi che dei posti di lavoro, al linguaggio inclusivo più che alla tutela delle aziende in crisi, chiediamo un cambio di rotta. Siamo per la salvaguardia dell’ambiente, ma diciamo no a estremismi come la direttiva casa o il bando auto benzina e diesel 2035, perché non si possono sacrificare settori fondamentali della nostra economia sull’altare dell’ideologia green. Da Bruxelles un laboratorio per dare voce ai giovani che non si riconoscono in questa Europa: la Lega c’è”.

Così Luca Toccalini, deputato della Lega, segretario nazionale Lega Giovani, a margine dell’evento “Young Leaders Summit” svoltosi a Bruxelles alla presenza dei leader dei movimenti giovanili di Identità e Democrazia, del presidente del gruppo Id Marco Zanni e del capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi.