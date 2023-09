“Se Salvini ci tiene a giocare per l’Italia e per gli italiani si occupi di fare il proprio lavoro così come Gentiloni fa il suo a Bruxelles. Per quanto riguarda le parole di Tajani: stupisce che giungano proprio da lui che è stato commissario europeo e che sa quanto vada sostenuto il ruolo italiano a Bruxelles per il bene del Paese. Tajani oltretutto conosce molto bene il lavoro straordinario fatto da Gentiloni in questi anni, sia sul Recovery Plan che sulla riforma del patto di stabilità, e sa quali sono le regole del gioco in Europa: i risultati si ottengono quando si costruisce autorevolezza e credibilità, quando si lavora per una solidarietà europea che fa l’interesse dell’Italia e dell’Europa tutta, non quando si assecondano gli appetiti elettorali di qualche governo. E’ così che Gentiloni ha costruito credibilità e portato a casa risultati importantissimi.

Le bordate della maggioranza contro Gentiloni sono francamento incomprensibili e non giovano all’Italia, probabilmente è iniziata la campagna elettorale, ma facciamo notare che ci sono in mezzo dossier molto delicati di cui il governo dovrebbe occuparsi lavorando e costruendo alleanze in Europa, invece di mettere le mani in avanti.

Salvini dovrebbe anzitutto preoccuparsi di realizzare le infrastrutture che sono state tolte dal Pnrr: questo è un problema sia di credibilità in Europa che di ricaduta sull’economia e sul carovita in Italia, dal momento che molti dei prezzi salgono anche a causa di lentezze nei trasporti e nella logistica, con i costi che aumentano e fanno aumentare i prezzi finali”, così in una nota l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli , presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles.