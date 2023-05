“In materia di immigrazione la Sicilia e l’Italia hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo a causa della colpevole assenza dell’Ue, e non accettiamo alcuna lezione da parte di chi, come i Verdi olandesi, non conosce la situazione sul territorio e non la vive quotidianamente. Anziché sentenziare che non esiste un problema immigrazione, a seguito di una isolata visita all’hotspot, perché i Verdi olandesi non chiedono direttamente agli amministratori e ai cittadini di Lampedusa? Loro che decretano che la situazione non è grave, perché non danno una mano e si fanno carico del problema? Se davvero la Strik ritiene che non si tratti di una crisi, vuole forse suggerire che l’Italia non merita di beneficiare di misure di solidarietà, abbandonandola a gestire un fenomeno che è, invece, tutto europeo? Ecco il classico esempio della sinistra dell’Ue che parla ma non agisce per risolvere problemi, di chi giudica, senza muovere un dito per superare un’emergenza che il nostro Paese non può e non deve affrontare da solo”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare Lega, coordinatrice Id in commissione Libe, in risposta alle parole dell’eurodeputata Strik in visita a Lampedusa.